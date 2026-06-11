NATO, ABD'nin Bağlılığını Vurguladı - Son Dakika
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NATO, ABD'nin Bağlılığını Vurguladı

NATO, ABD\'nin Bağlılığını Vurguladı
11.06.2026 16:03
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Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlılığını her gün pratikte gösterdiğini belirtti ve savunma harcamalarını artırma planlarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini söyledi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın açıklaması yaptı.

Gelecek hafta NATO savunma bakanlarının Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzere bir araya geleceğine değinen Rutte, toplantıda savunma harcamalarının artırılması, İttifak'ın yeni kabiliyet hedefleri ve caydırıcılık ile savunma planlarının ele alınacağını ifade etti.

Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydeden Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürdüğünün ve bu desteğin müttefikler arasında daha dengeli paylaşıldığının gösterileceğini vurguladı.

Rutte, geçen hafta Kiev'de NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldığını hatırlatarak, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya destek mesajı verdiğini dile getirdi.

Norveç'in Ukrayna'ya desteğine de değinen Rutte, ülkenin NATO'nun Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları listesine katkı sağlayan ilk müttefiklerden biri olduğunun altını çizdi.

Bir soru üzerine ABD'nin NATO'ya bağlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, "Bağlılık her zaman eylemlerle ölçülür." ifadesini kullandı.

Rutte, ABD askerlerinin Avrupa'da görev yaptığına ve İttifak'ın çeşitli bölgelerinde ortak tatbikatlara katıldığına işaret ederek, Baltık Denizi'ndeki Baltops, Ramstein Flag ve Dagger Sword gibi tatbikatları örnek gösterdi.

Avrupa'da 80 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu kaydeden Rutte, ABD'nin NATO'nun nükleer caydırıcılığındaki rolüne de dikkati çekti.

Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlılığının günlük faaliyetlerle ortaya konulduğuna işaret ederek, "ABD, NATO'ya bağlılığını her gün pratikte göstermeye devam ediyor." dedi.

NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırdığını aktaran Rutte, birçok ülkenin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda savunmaya daha fazla kaynak ayırdığını söyledi.

Transatlantik güvenliğin karşılıklı olduğu değerlendirmesinde bulunan Rutte, Norveç Başbakanı Store'un daha önce ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "ABD ana karasının savunması Avrupa'da başlar." sözünü hatırlattı.

Rutte, NATO'nun Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenliğini ortak şekilde sağladığını dile getirdi.

Arktik ve Kuzey Kutbu bölgesinin stratejik öneminin giderek arttığını vurgulayan Rutte, Norveç'in bu alandaki bilgi birikimi ve liderliğinin İttifak açısından önemli olduğunu kaydetti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da savunma harcamalarındaki artışın NATO'nun genel kabiliyetlerini ve bölgesel savunma planlarını güçlendirecek şekilde müttefikler arasında koordineli yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tüm İskandinav ülkelerinin artık ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentinde bulunan NATO komuta yapısına entegre olduğunu belirten Store, bunun değişen güvenlik koşullarını ve Avrupa'nın İttifak içindeki artan sorumluluğunu yansıttığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, ABD'nin Bağlılığını Vurguladı - Son Dakika

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