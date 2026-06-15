NATO Ankara Zirvesi Öncesi İstihbarat Programı - Son Dakika
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NATO Ankara Zirvesi Öncesi İstihbarat Programı

15.06.2026 12:44
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Milli İstihbarat Akademisi, NATO Zirvesi öncesi uluslararası istihbarat programı düzenledi.

Milli İstihbarat Akademisi, 36. NATO Zirvesi öncesinde "NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık" başlıklı uluslararası program düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray, akademisyenler, büyükelçiler ve güvenlik uzmanları katıldı.

Programda konuşan Bray, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin düzenlenmesine haftalar kaldığını söyledi.

NATO'nun en önemli yanıtının tehdit bazlı olması olduğuna dikkati çeken Bray, "Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz." dedi.

Dünyanın teknoloji ve istihbarat konusunda önemli bir değişiklikten geçtiğinin altını çizen Bray, NATO Zirvesi'nde oldukça yoğun bir gündemin olacağını aktardı.

Bray, "Daha güçlü bir NATO inşa etme hedefiyle ilerleyeceğiz." diye konuştu.

"Tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Bray, Rusya'nın birçok farklı yöntem kullanarak istikrarsızlığı hedeflediğini vurguladı.

Bray, Ukrayna'ya verilen destek konusunda çalışmaların ve müttefik ülkelere yönelik tehditlerin devam ettiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ortaya çıkan risklere değinen Bray, "İttifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var, bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Her gün NATO şemsiyesi altında güçlenmeye devam ediyoruz"

Bray, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda tecrübeli bir ülke olduğunun ve İttifakın geri kalanına önemli katkılar sağlayabildiğinin altını çizdi.

Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşündüklerine dikkati çeken Bray, NATO'nun en önemli yanıtının tehdit bazlı olması olduğunu aktardı.

Savunma alanında yaşanan gelişmelere değinen Bray, zirvenin en önemli konusunun belki de bu olabileceğini, savunma sanayi alanında Ankara'da çok ciddi gelişmelerin olduğunu vurguladı.

Bray, "Daha güçlü bir NATO, daha güçlü ittifaklar elde etmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi güvence altına alabilmek için devam ediyoruz. Her gün NATO şemsiyesi altında güçlenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Ankara Zirvesi Öncesi İstihbarat Programı - Son Dakika

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