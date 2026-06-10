NATO'dan Karadeniz Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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NATO'dan Karadeniz Güvenliği Toplantısı

10.06.2026 14:19
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NATO, Karadeniz'deki güvenliği görüşmek üzere müttefiklerle toplantı yaptı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin üyelerinin Karadeniz'deki güvenliği ele alan görüşmeler yaptığını bildirdi.

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, müttefik topraklarının her karışını koruma taahhüdünün NATO'nun değişen güvenlik ortamına sürekli uyum sağlamasını gerektirdiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadında insansız hava ve deniz araçlarıyla ilişkili olayların arttığını belirten Hart, bu zorlukların üstesinden gelmek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hart, bu kapsamda Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin bugün Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler yaptığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) zaman zaman Estonya, Letonya, Romanya gibi NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin hava sahasını ihlal ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Karadeniz Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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