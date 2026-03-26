NATO'dan Türkiye'ye Güvence
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO'dan Türkiye'ye Güvence

26.03.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Rutte, müttefiklerin topraklarını koruyacağını ve Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tüm müttefiklerin ittifak topraklarının her bir karışını korumak için gerekeni yapacağını belirtti.

Rutte, NATO'nun 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında Türkiye'nin güvenliğine yönelik ilave önlemler alınıp alınmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Askeri planlamalarla ilgili gizli detaylara giremeyeceğini belirten Rutte, "Ancak şu konuda size güvence verebilirim; NATO, dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakı ve tüm müttefikler, ittifak topraklarının her karışını korumak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye'ye yönelik 3 balistik füzenin imha edilmesinin, bunun açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Güvende olmamız için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, 4, 9 ve 13 Mart olmak üzere, üç kez Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 17:32:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.