NATO'dan Türkiye'ye Yönelen Füze Önleme Başarısı
NATO'dan Türkiye'ye Yönelen Füze Önleme Başarısı

09.03.2026 17:44
NATO, İran'dan gelen balistik mühimmatı Türk hava sahasında etkisiz hale getirdi.

NATO, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, " Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hart, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel

