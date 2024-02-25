NATO Dynamic Manta-2024 Tatbikatı Başlıyor - Son Dakika
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NATO Dynamic Manta-2024 Tatbikatı Başlıyor

NATO Dynamic Manta-2024 Tatbikatı Başlıyor

NATO, su üstü ve deniz altı harbi konularında işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla Dynamic Manta-2024 tatbikatını düzenliyor. Tatbikata Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılacak. Tatbikatta, 9 ülkenin müttefik gemi, denizaltıları ve deniz karakol uçakları ortak eğitim yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri ise TCG Anafartalar ve TCG Gediz ile tatbikata katılacak.

25.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:55
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NATO'nun su üstü ve deniz altı harbi konularında müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2024 (DYMA 24)" tatbikatı 26 Şubat-8 Mart'ta gerçekleştirilecek.

NATO Müttefik Deniz Komutanlığından (MARCOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, MARCOM'un organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 8 Mart'a kadar sürecek tatbikata, NATO müttefikleri Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılacak.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası açıklarında icra edilecek tatbikat kapsamında, 9 ülkenin müttefik gemi, denizaltıları ve deniz karakol uçakları, ortak eğitimde bir araya gelecek.

Dynamic Manta 2024 tatbikatı, tüm katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarına, sürekli gelişmekte olan su altı ortamında denizaltı mürettebatının, yüzeyin altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık denizaltı savunma harbi çalışması olarak tanımlanan tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerinden bu yıl Preveze sınıfı denizaltılardan TCG Anafartalar (S-356) ile Gabya sınıfı fırkateynlerden TCG Gediz (F-495) katılacak.

Kaynak: AA

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