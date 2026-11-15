NATO EDGE 2026, 17-19 Kasım\'da İzmir\'de 284 teknoloji firmasını ağırlayacak

(ANKARA) - NATO'nun savunma ve teknoloji alanındaki önemli etkinliklerinden NATO EDGE 2026, 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Türkiye'den 30 firmanın da aralarında bulunduğu 284 teknoloji şirketinin katılacağı etkinlikte, NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları, operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi ve savunma sanayisi ile iş birliği imkanları ele alınacak.

NATO EDGE 2026 etkinliği, 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. NATO ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılması beklenen etkinlikte, 30'u Türk olmak üzere 284 teknoloji firması yer alacak. Yaklaşık 3 bin kişinin katılımının öngörüldüğü organizasyonda, savunma teknolojileri, siber güvenlik, elektronik harp, insansız sistemler ve NATO'nun gelecekteki operasyonel ihtiyaçları görüşülecek. NATO EDGE etkinliği ilk olarak 2022 yılında Belçika'nın Mons kentinde 80 teknoloji firması ve yaklaşık 2 bin 500 katılımcıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun ikincisi ise 2024 yılında ABD'nin Tampa kentinde 141 teknoloji firması ve yaklaşık bin 800 katılımcıyla düzenlendi.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilecek NATO EDGE'e 284 teknoloji firmasının katılması planlanıyor. Etkinliğe NATO ülkelerinin temsilcileri ve personelinin yanı sıra Ukrayna'dan da temsilci ve personelin katılması bekleniyor. NATO EDGE 2026 kapsamında, İttifakın değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları, operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi ve savunma sanayisi ile NATO arasındaki iş birliği imkanları ele alınacak.

NATO'DAN ÜST DÜZEY KATILIM BEKLENİYOR

Etkinliğe Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Oksana Ferchuk, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, NATO Müttefik Harekat Komutan Yardımcısı Orgeneral Johnny Stringer ve NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Dylan Browne'ın katılması planlanıyor.

30 TÜRK FİRMASI NATO EDGE 2026'DA YER ALACAK

Etkinlikte Türkiye'den savunma, havacılık, haberleşme, elektronik harp, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren 30 firma ve kuruluş yer alacak. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, STM, ASFAT, TÜBİTAK, TÜRKSAT, METEKSAN, Türk Telekom, SAHA İstanbul, ULAK, SDT Uzay, MİLSOFT, INFODİF, DATAFLOWX, RST TECH, PALS, C2TECT, PROFEN, DİFOSE, TESKOM, BARİKAT, KLEARİS, LN BİLGS., TUALKOM, DT İletişim, NANOGRAFİ, SAĞLAMTEK ve ENDORFYN etkinliğe katılması planlanan Türk firmaları ve kuruluşları arasında bulunuyor.

Türk firmaları etkinlik kapsamında haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp sistemleri, insansız ve otonom platformlar, uydu haberleşmesi, komuta kontrol sistemleri, yapay zeka, siber güvenlik ve savunma elektroniği alanlarındaki kabiliyetleriyle yer alacak.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU: "TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO EDGE 2026 dolayısıyla yayımladığı mesajda, savunma teknolojilerindeki gelişmelerin ortak güvenliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma teknolojilerindeki gelişmeler, ortak güvenliğimizi güçlendirmek ve geleceğe birlikte hazırlanmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu anlayışla askeri makamları, teknoloji dünyasını ve savunma sanayisini buluşturan NATO EDGE 2026'ya İzmir'de ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Günümüz muharebe ve güvenlik ortamında tehditlerin çeşitlenmesi, teknolojinin hızla gelişmesi ve karar sürelerinin kısalması; silahlı kuvvetlerin hazırlıklarını sürekli gözden geçirmesini ve kabiliyetlerini geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojiler, komuta kontrolün etkinliğinin artırılmasında, kuvvetlerin korunmasında ve görevlerin kesintisiz yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak harekat tecrübemiz doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eğitimden harekata kadar bütün faaliyetlerimizde gelişimi esas alıyoruz. Nitelikli insan kaynağımızı, ileri teknolojiyle desteklemeyi; değişen tehditlere süratle uyum sağlayan, etkin, caydırıcı ve her an göreve hazır kuvvet yapısını sürdürmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Elektronik Harp, Siber ve İnsansız Sistemlerdeki gelişmeler muharebeyi doğrudan etkileyen mekanizmalar haline gelmiştir. Muharebe konsepti insanlı-insansız sistemlerin yer aldığı ve insansız sistemlerin etkin olarak kullanıldığı bir durum yaratmıştır."

"SİBER TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ BU YAKLAŞIMIN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Bayraktaroğlu, savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojilerin sahadaki harekat tecrübeleriyle birleştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Bu doğrultuda elde ettiğimiz tecrübeleri, savunma sanayisinin bilgi ve üretim gücüyle buluşturmaya önem veriyoruz. Harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirilen sistemlerin, gerçekçi şartlarda denenmesi ve sahadaki tecrübelerimizle uyumlu hale gelmesi, teknolojik ilerlemenin askeri kabiliyete dönüşmesini sağlamaktadır. Siber tehditlere karşı mücadelenin ve müttefikler arasında birlikte çalışılabilirliğin güçlendirilmesi bu yaklaşımın ayrılmaz parçasıdır" dedi.

NATO EDGE 2026'nın askeri makamlar, teknoloji şirketleri ve akademik çevreler arasındaki iş birliğini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirten Orgeneral Bayraktaroğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"NATO EDGE 2026, askeri makamlar, sanayi ve akademik çevreler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi bakımından değerli bir fırsattır. Burada paylaşılacak bilgi ve tecrübelerin, günümüzün ihtiyaçlarına ve geleceğin güvenlik sınamalarına yönelik ortak çözümlere dönüşeceğine inanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu iş birliğine katkı sunmayı ve müttefiklerimizle birlikte İttifakımızın savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen NATO İletişim ve Bilgi Ajansına ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor; NATO EDGE 2026'nın verimli görüşmelere ve ortak güvenliğimizi güçlendirecek somut sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."