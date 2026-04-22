NATO Genel Sekreteri ASELSAN'ı Ziyaret Etti

22.04.2026 14:49
Mark Rutte, ASELSAN'da savunma sanayii inovasyonu ve üretim önemine vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara programı kapsamımda ASELSAN'a ziyarette bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ASELSAN ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yer aldı. Mühendislerle selamlaşan ve şirket faaliyetlerine yönelik bilgi alan Rutte, "Gördüklerimden son derece etkilendiğimi söylemeliyim. Ürettiğiniz teknolojiler söz konusu olduğunda, ihtiyacımız olan şey, savunma sanayii üretimini ve aynı zamanda savunma sanayii inovasyonunu hızlandırmaktır. Bunun gibi şirketler bu iki unsuru, yani üretim ve inovasyonu birleştiriyor. Bu, NATO için en önemli önceliktir" dedi.

Rutte, hızlı üretim ve inovasyonun temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin de temel konularından biri olacağını vurgulayarak, "Güvenliğimizi korumak için güçlü savunmalara ihtiyacımız var, en iyi kabiliyetlere ihtiyacımız var, en son teknolojiyi bünyemize katmamız gerekiyor. Bu nedenle en yaratıcı ve en yenilikçi zihinlere ihtiyacımız var. Bu yüzden burada olmanızdan ve genç insanlar olarak savunma sanayiinde çalışma seçimini yapmış olmanızdan dolayı çok mutluyum. Burada yaptığınız her şey Türkiye'nin güvende kalmasına yardımcı oluyor; ama aynı zamanda son derece değerli bir müttefik olarak Türkiye ile birlikte tüm ittifakın güvende kalmasına da yardımcı oluyor. Türkiye bir savunma sanayii devrimi yaşadı" dedi.

GÖRGÜN: TÜRKİYE'NİN KATKISININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ayrılmasından sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Görgün, Rutte ile daha önce iki defa Türk savunma sanayiini paylaştığı toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Orada çok etkilenmişti. Oradaki verileri hala hatırlıyor ve birçok konuşmasında da onları dile getiriyor. Türk savunma sanayiinin gelişmişliğini anlattı. Türkiye ile birlikte çalışmanın bütün NATO müttefikleri için önemli olduğunu ve müttefik NATO'nun faydasına olacağını dile getirdi. Biz tabii önemli bir konuda, önümüzdeki temmuz ayındaki NATO Savunma Sanayii Endüstri Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Onunla ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Memnuniyetini, ilgimizi ve Türkiye'nin katkısını önemli bulduğunu ifade etti. Özellikle, Ahmet Bey; hava savunma ve Çelik Kubbe alt sistemlerinin üretileceği tesislere ve Türkiye'nin bu alanda yaptığı yatırıma değindi. ASELSAN'ın dünyadaki diğer muadilleriyle hem yatırım hem de karşılaştırılabilir figürlerle dünyadaki sıralamalardaki yerini ve ilerleyişini ifade ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı

14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
22.04.2026 14:50:23
