NATO Genel Sekreteri, Çin'e Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta desteklemeyi bırakma çağrısı yaptı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri, Çin'e Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta desteklemeyi bırakma çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya destek vermesinin savaşın devam etmesinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, Çin'i desteklemeyi bırakmaya çağırdı. Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya silah üretimi sağladığını ve bu durumun Çin'in çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

06.09.2024 12:46
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklemeyi bırakması için Çin'e çağrı yaparak, Pekin'in yardımının savaşın devam etmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da yaptığı açıklamada "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında belirleyici bir 'kolaylaştırıcı' haline geldi." dedi.

Çin'in Rusya'nın kullandığı birçok silahın üretimini sağlayan ülke olduğunu belirten Stoltenberg, "Pekin'in Ukrayna'daki savaşı körüklemesinin çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği" uyarısında bulundu.

Stoltenberg, "Çin'i Rusya'nın yasa dışı savaşını desteklemeyi bırakmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Çin, 2022'de yapılan Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinde NATO tarafından ilk defa "sistematik sınama" unsuru olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA

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