NATO Genel Sekreteri: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına tepki göstererek 'Ukrayna'nın kendi topraklarından kuvvetlerini çekmesi değil, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından kuvvetlerini çekmesi gerekiyor.' dedi. Stoltenberg, Putin'in açıklamalarının iyi niyetli olmadığını belirtti ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol etme amacını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca NATO müttefiklerine yönelik hibrit saldırı faaliyetlerine karşı önlemler alınacağını ve Rus istihbarat ajanlarına kısıtlama getirileceğini ifade etti.

14.06.2024 17:27
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına tepki göstererek "Ukrayna'nın kendi topraklarından kuvvetlerini çekmesi değil, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından kuvvetlerini çekmesi gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Putin'in "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönündeki açıklamalara yanıt veren Stoltenberg, bunun "iyi niyetle yapılmış bir teklif olmadığını" ifade etti.

Stoltenberg, ateşkes şartlarına ilişkin, "Ukrayna'nın kendi topraklarından kuvvetlerini çekmesi değil, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından kuvvetlerini çekmesi gerekiyor. Bu öneri aslında Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını, Ukrayna'ya ait olmadığını iddia ettiği dört bölgeyi işgal etme hakkına sahip olması gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu şartların Ukrayna'nın "Rusya'nın şimdiye kadar işgal edebildiğinden çok daha fazla topraktan vazgeçmesi" anlamına geldiğini belirten Stoltenberg, "Bu bir barış önerisi değildir. Bu daha fazla saldırganlık ve daha fazla işgal önerisidir." dedi.

Stoltenberg, "Bu da bir bakıma Rusya'nın amacının Ukrayna'yı kontrol etmek olduğunu göstermektedir ve bu savaşın başından beri Rusya'nın amacı bu olmuştur. Bu da uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesinin nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Rus istihbaratına kısıtlama getirilecek

NATO müttefiklerine yönelik hibrit saldırı faaliyetlerinin de görüşüldüğünü aktaran Stoltenberg, bakanların bu doğrultuda "istihbarat paylaşımının arttırılması, denizaltı ve siber uzay dahil kritik altyapıların daha iyi korunması ve Rus istihbarat ajanlarına daha fazla kısıtlama getirilmesi" konularında mutabık kaldığını kaydetti.

Stoltenberg, "Son haftalarda Rusya tarafından sabotaj, siber saldırı ve diğer düşmanca eylemlerin arttığını gördük. Rusya'nın provokasyonlarına verdiğimiz karşılıkta sakin ve ölçülü olacağız. Aynı zamanda Rusya'nın eylemlerini kınayacak ve bedelini ödeteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı kuvvetlerin farklı kollarında 500 bin personelin hazır vaziyette olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Açık ara farkla dünyanın en güçlü askeri gücüyüz. Dünyadaki askeri gücün yüzde 50'sini temsil ediyoruz ve elbette tüm müttefikleri savunabilecek kabiliyetlere sahibiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli - Son Dakika

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