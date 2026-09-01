NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın Rusya'ya Karşı Açıkladığı Yeni Tedbirleri Desteklediğini Açıkladı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın Rusya'ya Karşı Açıkladığı Yeni Tedbirleri Desteklediğini Açıkladı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA sonrası Rusya'ya yönelik açıkladığı tedbirleri desteklediğini bildirdi. Rutte, olayı 'hibrit saldırı' olarak nitelerken Rusya'yı sorumlu tuttu. NATO'nun Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Rutte, Rusya'nın korkutma girişimlerinin başarısız olacağını ve Ukrayna'ya desteğin sarsılmaz olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Berlin'in Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni tedbirleri desteklediğini bildirdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) bulunmasının ardından NATO'nun Berlin ile tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Rutte, olayı "hibrit saldırı" olarak niteledi ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

Rutte, "Kanıtlar açık. Almanya'nın buna yönelik açıkladığı önlemleri memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

NATO'nun her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğini güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Rutte, "Rusya'nın bizi korkutma, birliğimizi ve Ukrayna'yı destekleme isteğimizi baltalama girişimleri boşunadır ve başarısız olacaktır. Ukrayna'ya desteğimiz gibi NATO'nun kolektif savunmasına olan bağlılığımız da sarsılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, bugün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın Rusya'ya Karşı Açıkladığı Yeni Tedbirleri Desteklediğini Açıkladı - Son Dakika

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