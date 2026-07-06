Rutte Ankara\'da: NATO Zirvesi Başlıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere başkente ulaştı.

Rutte'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Havalimanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve yetkililer, Rutte'yi karşıladı.

Rutte'nin gün içinde basın toplantısı düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.