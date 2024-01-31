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NATO Genel Sekreteri: Savunma Yatırımları Artırılmalı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Savunma Yatırımları Artırılmalı

NATO Genel Sekreteri: Savunma Yatırımları Artırılmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Azınlık Lideri ile yaptığı görüşmede, daha güçlü bir NATO için savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti. Stoltenberg, NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, savunma yatırımlarının artırılarak NATO'nun gücünün pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna'ya verilen destek ve artan küresel rekabet karşısında birlikte durmanın önemine değinildi.

31.01.2024 13:45
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha güçlü bir NATO için savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Washington'da yaptığı görüşmede, güçlü bir NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

NATO'nun, ABD'ye diğer tüm küresel güçlerden "daha kapsamlı bir müttefik ağı" sağladığını ifade eden Stoltenberg, savunma yatırımlarının artırılarak NATO'nun gücünün pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin, bu ülkenin bekası ve Avrupa'nın istikrarının korunması için "kritik" olduğuna işaret etti.

Görüşmeler kapsamında Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi eş başkanları ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleriyle de bir araya geldi.

Stoltenberg ve Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ile yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"(Görüşmede) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağına dair açık ve kararlı mesaj göndermenin önemine değindik. Çin'den gelen tehdit ve meydan okumaların artışı ele alınarak NATO olarak bir arada durmanın artan küresel rekabete karşı bizi daha hazırlıklı kılacağı konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: AA

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