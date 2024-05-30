NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Ukrayna NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle galip gelebilir' - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Ukrayna NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle galip gelebilir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı açıklamada, 'Ukrayna hala galip gelebilir. Ancak bu yalnızca NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle mümkün olabilir' dedi. Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılan askeri teçhizat sağlama ve mühimmat akışının devam edeceğini vurguladı.

30.05.2024 18:59
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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Prag'da

Stoltenberg: "Ukrayna NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle galip gelebilir"

PRAG - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı açıklamada, "Ukrayna hala galip gelebilir. Ancak bu yalnızca NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle mümkün olabilir" dedi.

NATO dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı öncesi Çekya Başbakanı Petr Fiala ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Prag'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Stoltenberg, Çekya'nın güvenilir, güçlü ve çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyledi.

Çekya'nın NATO'nun Slovakya'daki muharebe grubuna liderlik ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Letonya ve Litvanya'daki muharebe gruplarımıza güç katarak her türlü saldırıyı caydırmaya yardımcı oluyorsunuz. Kuvvetleriniz aynı zamanda Kosova ve Irak'taki NATO misyonlarında da görev yapıyor. Rusya'nın acımasız saldırı savaşına karşılık olarak Ukrayna'ya destek verdiniz. Çekya yüz binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'ya tanklar, helikopterler ve hava savunma füzeleri dahil kritik askeri teçhizat sağlıyorsunuz" dedi.

"Ukrayna cesurca savaşmaya devam ediyor"

Çekya'nın girişimiyle Ukrayna'ya ilk topçu mermisi teslimatının çok yakında gerçekleşeceğini kaydeden Stoltenberg, Ukrayna'ya mühimmat akışının devam edecek olmasının çok iyi bir haber olduğunu vurguladı. Yarınki NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptığı için Çekya Başbakanı Fiala'ya teşekkür eden Stoltenberg, " Washington'da yapılacak zirveye hazırlanmayı sürdürmek önemli olacak. Temmuz ayında liderler bir araya geldiğinde güvenliğimize yatırım yapmak, ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirmek ve Ukrayna'ya desteğimizi artırmak için daha ileriye dönük adımlar atacağız. Ukrayna cesurca savaşmaya devam ediyor ancak karşılaştıkları zorluklar daha büyük ve artıyor. Ukrayna hala galip gelebilir. Ancak bu yalnızca NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Ukrayna NATO müttefiklerinin sürekli ve güçlü desteğiyle galip gelebilir' - Son Dakika

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