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NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, İsveç'in müttefik olmasıyla ittifakın daha da güçleneceğini bildirdi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Türkiye\'nin İsveç\'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladı
26.01.2024 - 19:16,
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, İsveç'in müttefik olmasıyla ittifakın daha da güçleneceğini bildirdi.

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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