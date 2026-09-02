NATO, Grönland'da 7 Eylül'de Arktik Kalkanı tatbikatı düzenleyecek

Grönland'da 7 Eylül'de başlayacak "Arktik Kalkanı" tatbikatına 11 NATO ülkesinden 400'den fazla askerin katılacağı duyuruldu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 7-18 Eylül arasında Grönland'in güneyi ve Kangerlussuaq çevresinde gerçekleştirilecek "Arktik Kalkanı" tatbikatına 11 NATO üyesi ülkeden 400'den fazla askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatın NATO'nun Arktik ve Kuzey Kutbu'ndaki konumunu güçlendirme kapsamında yapılacağı aktarılan açıklamada, askerlerin zorlu Arktik koşullarında çeşitli askeri faaliyetler konusunda eğitim alacakları anlatıldı.

Tatbikata Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın katılacağı belirtilen açıklamada, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın gözlemci olacağı, Almanya'nın ayrıca lojistik destek de sağlayacağı kaydedildi.