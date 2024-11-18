NATO Hava Kuvvetleri Sempozyumu Almanya'da Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'nun Almanya'da gerçekleştirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı ev sahipliğinde toplanan İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'nun 15 Kasım'da Almanya Ramstein-Miesenbach'ta yapıldığı belirtildi.
Türkiye'yi temsilen sempozyuma Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katıldığı aktarılan açıklamada, "Orgeneral Kadıoğlu, sempozyumun ardından NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Plan Yardımcısı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan'ı ziyaret etti." bilgisi yer aldı.
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