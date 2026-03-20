NATO, Irak'taki Personelini Avrupa'ya Tahliye Etti
NATO, Irak'taki Personelini Avrupa'ya Tahliye Etti

20.03.2026 18:57
NATO, Irak'taki misyonunu değiştirerek tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti ve faaliyetlere İtalya'dan devam edecek.

NATO, Irak'taki misyonuna (NMI) ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki son NMI personelinin bugün itibarıyla ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'in, "NATO personelinin Irak'tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti'ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Son olarak açıklamada, NMI'nın faaliyetlerine İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği aktarıldı.

Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ve kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Misyon, Irak'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi, terörle mücadele edebilmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

