NATO Kosova'daki KFOR'u Optimize Ediyor - Son Dakika
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NATO Kosova'daki KFOR'u Optimize Ediyor

12.06.2026 11:42
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NATO, Kosova'daki güvenlik durumu iyileştikçe KFOR'un personel sayısını kademeli olarak optimize edecek.

NATO, Kosova'daki güvenlik durumunun son yıllarda iyileşmesi nedeniyle Kosova Barış Gücünün (KFOR) mevcut personel sayısı ve konuşlanmasında kademeli optimizasyona gidileceğini açıkladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'daki güvenlik durumunun son yıllarda iyileşmeye devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda iki yıldan uzun süredir devam eden yedek kuvvet rotasyonlarının ocak ayında sona erdirildiği hatırlatıldı.

Güvenlik durumunun genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret edilen açıklamada, NATO'nun gelecek bir yıl içinde KFOR'un mevcut gücünü ve konuşlanmasını kademeli olarak ayarlayacağı bildirildi.

Açıklamada, KFOR'un 1999'dan bu yana değişen güvenlik koşullarına uyum sağlamak amacıyla düzenli olarak yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.

2023 yılında yaşanan gerilimler ve Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta yaşadığı Zveçan'da KFOR askerlerine yönelik saldırılar sonrasında misyonun son on yılın en büyük takviyesini aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaklaşık 1000 ilave askerin bölgeye konuşlandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada mevcut güvenlik koşullarının daha istikrarlı hale gelmesiyle birlikte KFOR'un görevlerini etkin şekilde sürdürebileceği, misyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı çerçevesindeki yetkileri doğrultusunda tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli ortamı sağlamaya ve serbest dolaşımı korumaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) ABD Hava Kuvvetleri Generali Alexus G. Grynkewich, NATO ve KFOR'un Kosova'daki güvenlik ve istikrara tam bağlılığını sürdürdüğünü aktardı.

Grynkewich, "Bu bağlılık sayesinde Kosova'daki güvenlik kurumlarının kapasitesi arttı ve istikrar güçlendi. Mevcut koşullar KFOR'un büyüklüğü ve konuşlanmasının daha da optimize edilmesi için fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Balkanlar'ın NATO açısından stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu vurgulayan Grynkewich, İttifak'ın bölgede herhangi bir güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, personel azaltımının ülkelerin planlı rotasyon ve geri çekilme takvimleri doğrultusunda gelecek yıl boyunca aşamalı şekilde gerçekleştirileceği, sahadaki koşullara göre sürecin gerektiğinde tersine çevrilebileceği belirtildi.

NATO ayrıca AB'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad-Priştine diyaloğunu desteklemeyi sürdürdüğünü ve tarafları çözüme kavuşmamış meselelerin giderilmesi için yapıcı şekilde müzakere etmeye çağırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Kosova'daki KFOR'u Optimize Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Öztürk Aylia Öztürk:
    işin içinde başka çıkarlar var tabii bu kadar kolay mı olur güvenlik iyileşti diye asker çekelim arkasında siyasi pazarlıklar vardır 0 0 Yanıtla
  • Fatma Zeybek Fatma Zeybek:
    bu karar nasıl alınmış kimler karar vermiş kforu zayıflatsak bölgede birden çatışma başlarsa sorumluluk kimin olacak herkes rahat konuşuyo da güvenlik meselesi çok ciddiye alınması gereken bir konu diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Olcay Başak Kılıç Olcay Başak Kılıç:
    güzel haber ya güvenlik iyileşmişse neden asker çekelim ki bölgede istikrar lazım hep böyle konuşuyo da yapıyo mu onu merak ettim 0 0 Yanıtla
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