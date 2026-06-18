NATO Nükleer Güvenceler Hakkında Açıklama Yaptı

NATO'nun nükleer caydırıcılık konularındaki en üst düzey organı olan Nükleer Planlama Grubu, İttifak'ın stratejik nükleer kuvvetlerinin, müttefik güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubu'nun bir araya gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, İttifak'ın stratejik nükleer kuvvetlerinin caydırıcılık mimarisinin temelini oluşturduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bakanların NATO'nun nükleer kabiliyetlerini modernize ederek, nükleer planlama kapasitesini güçlendirerek ve güvenlik çıkarlarını koruyacak şekilde uyum sağlayarak İttifak'ın nükleer caydırıcılık görevini geliştirmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

İttifak'ın stratejik nükleer kuvvetlerinin, müttefik güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, NATO'nun barışı korumak, zorlamayı önlemek ve saldırganlığı caydırmak amacıyla güvenli, emniyetli, etkili ve inandırıcı bir nükleer duruşu muhafaza ettiği belirtildi.

Açıklamada, NATO'nun nükleer görevini yerine getirmek ve İttifak'ın birlik ile kararlılığını ortaya koymak için gerekli kaynaklara, kabiliyetlere ve kuvvetlere yatırım yaparak kolektif savunmanın sorumluluklarını, risklerini ve yüklerini paylaşma yönündeki kalıcı taahhütlerinin yinelendiği kaydedildi.