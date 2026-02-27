NATO Nükleer Planlama Grubu Brüksel'de Toplandı

NATO Nükleer Planlama Grubu'na (NPG) üst düzey danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NPG'ye üst düzey danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup'un Brüksel'de toplantı yaptığı ifade edildi.

Açıklamaya göre toplantıda, NATO'nun nükleer kabiliyetlerinin barışın korunması ve saldırganlığın caydırılmasındaki rolü ele alındı.

Toplantıda, değişen güvenlik ortamı bağlamında NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilirliğinin, etkinliğinin, emniyetinin ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesine odaklanıldı.

NATO'nun nükleer yük paylaşımının önemi vurgulanan toplantıda, İttifak güvenliğinin NATO'nun nükleer duruşu aracılığıyla nasıl korunacağına ilişkin yaklaşımlar görüşüldü.

Toplantıda, nükleer istişarenin NATO'nun nükleer politikasının temel ilkelerinden biri olduğu teyit edildi.

Toplantıya, NATO Yüksek Düzeyli Grup Başkanı Dr. Robert Soofer başkanlık etti.