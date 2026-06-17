NATO'nun Geleceği Lahey Panelinde Tartışıldı - Son Dakika
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NATO'nun Geleceği Lahey Panelinde Tartışıldı

17.06.2026 01:06
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Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, NATO'nun geleceğini ele alan bir panel düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ve Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği "Lahey'den Ankara Zirvesi'ne: Dönüşen Küresel Güvenlik Ortamında NATO'nun Geleceği" panelinde, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin gündemi, NATO'nun mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra Türkiye'nin Zirve'ye ev sahipliği yapmasının önemi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının daha önce Madrid, Paris, Londra, Varşova, Washington, Roma, Brüksel, Helsinki ve Berlin'de düzenlediği etkinliklerin devamı olan panele 20'den fazla ülkeden büyükelçi ve diplomat, çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri, Hollanda kamu kurumlarından yetkililer ve Hollanda üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

Clingendael Enstitüsünün merkez ofisinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Clingendael Enstitüsü Direktörü Martijn Pluim'in konuklara hitabı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın video mesajıyla başladı.

Moderatörlüğünü Enstitünün Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Program Sorumlusu Bart van Den Berg'in yaptığı panelde, Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Hollanda Atlantik Komisyonu Direktörü Anna van Zoest, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Vakfı'nda Kıdemli Araştırmacı Murat Aslan ile Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, değişen güvenlik ortamı, hibrit tehditlerin yükselişi, yapay zekanın güvenlik alanına etkileri ve NATO'nun bu tehditlere uyum kapasitesi ele alındı.

Etkinlikte, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve sahadaki tecrübesi ile Türkiye'nin İttifak içindeki önemi vurgulandı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi teknolojileri ve NATO ile Avrupa güvenliği açısından taşıdığı stratejik değere dikkat çekilen panelde, yaklaşan NATO Ankara Zirvesi'nin mevcut küresel güvenlik ortamında kritik bir zamanlama ile gerçekleşeceği belirtildi.

Panelde, NATO'nun geleceğinin hibrit tehditlere karşı uyum kabiliyeti, savunma kapasitesi ve bütüncül güvenlik yaklaşımıyla yakından ilişkili olduğu değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin jeostratejik konumu, ara buluculuk kabiliyeti, savunma kapasitesi, NATO'nun sadece güney kanadı için değil, İttifak'ın bütüncül güvenliği açısından taşıdığı önemin de altı çizildi.

Türkiye'nin İttifak içinde etkin ve yapıcı rolüne vurgu yapılan panelde, Ankara Zirvesi'nin önemli kararlara sahne olacak tarihi bir zirve olacağı da vurgulandı.

Ankara Zirvesi, Hollanda basınına da anlatıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde basın mensuplarıyla da bir toplantı düzenlendi.

Lahey'de mukim ulusal ve uluslararası basın mensuplarının katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Aslan ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, gazetecilerin Ankara Zirvesi'ne ve Türkiye'nin NATO'ya katkılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Güncel uluslararası meselelerin de ele alındığı toplantıda, değişen küresel güvenlik tehditleri, İttifak'ın güvenlik ekosistemi ve Türkiye'nin NATO ve AB'nin güvenliği için taşıdığı değerin yanı sıra gelişen savunma sanayisinin önemi değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'nun Geleceği Lahey Panelinde Tartışıldı - Son Dakika

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