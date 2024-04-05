NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren kentinde iftar verdi.
Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve çok sayıda davetli katıldı.
Türk Temsil Heyet Başkanı Karamürsel, programda yaptığı kısa konuşmanın ardından davetlilerin Kadir Gecesini kutladı.
Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 300 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.
Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ramazan boyunca Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurarak ve pide dağıtarak Kosovalıların yanında oldu.
Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.
Son Dakika › Güncel › NATO'nun Kosova'daki Türk Temsil Heyeti Kadir Gecesi İftarı Verdi - Son Dakika
Zara İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programının ardından Zara Merkez Camisi'nde bulunan sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı. İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?