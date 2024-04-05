NATO\'nun Kosova\'daki Türk Temsil Heyeti Kadir Gecesi İftarı Verdi

Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı

Zara İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programının ardından Zara Merkez Camisi'nde bulunan sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı. İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını belirtti.