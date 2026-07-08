NATO Protestolarında Gözaltılar - Son Dakika
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NATO Protestolarında Gözaltılar

08.07.2026 15:53
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ÇHD İstanbul Şubesi, NATO protestoları nedeniyle 33 kişi için tutuklama talep edildi.

(İSTANBUL) - ÇHD İstanbul Şubesi, NATO protestolarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Şube Başkanı Ezgi Önalan ile üye Yunusemre Işık ve müvekkillerinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini, toplam 33 kişi hakkında tutuklama, 10 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildiğini açıkladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun güvenliği için ev baskınlarında gözaltında alınan şube başkanımız Av. Ezgi Önalan, üyemiz Av. Yunusemre Işık ve müvekkilleri adliyeye getirildi ve tutuklama talebiyle sevk edildiler. Toplamda 33 kişi tutuklama ve 10 kişi adli kontrol istemiyle sulh cezaya sevk edildi."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Protestolarında Gözaltılar - Son Dakika

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