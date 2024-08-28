NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını kınadı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı şiddetle kınadığını bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Brüksel'deki NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının tamamlandığını duyurdu.

Müttefiklerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipman ve mühimmatı sağlamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İttifak ile Ukrayna arasında daha yakın koordinasyon sağlamak için geçen yıl kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın artan saldırılarına karşılık Kiev'in talebi üzerine büyükelçiler seviyesinde bir araya gelmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, toplantıya video bağlantısıyla katılarak savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermişti.