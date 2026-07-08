NATO Bakanlarına Ay Yıldız Karargahında Resepsiyon - Son Dakika
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NATO Bakanlarına Ay Yıldız Karargahında Resepsiyon

08.07.2026 12:13
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında savunma bakanlarına Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda resepsiyon verdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma yemeği düzenlendi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde, Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Zirvesi'ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Savunma Bakanlarına bir resepsiyon verdi. Ay Yıldız Karargahının Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı.

BAKAN GÜLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahında düzenlenen resepsiyona katılan NATO Savunma Bakanları, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NATO Bakanlarına Ay Yıldız Karargahında Resepsiyon - Son Dakika

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