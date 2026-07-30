NATO Stajyeri Casusluktan Tutuklandı - Son Dakika
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NATO Stajyeri Casusluktan Tutuklandı

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Belçika'da tutuklanan Çin kökenli Kanadalı stajyer, itiraz dilekçesi sundu. 15 günde karar verilecek.

Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yaparken üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklanan Çin kökenli Kanadalı stajyerin tutukluluk kararına itiraz ettiği bildirildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, stajyerin tutuklu yargılanma kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, stajyerin itiraz dilekçesinin cezai soruşturmaların yasaya uygunluğunu denetleyen "İddianame Dairesi"ne sunulduğu ve bu dairenin konuyla ilgili kararını 15 gün içinde vermesi gerektiği aktarıldı.

Mons kentinde bulunan NATO SHAPE bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle 24 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Belçika Federal Savcılığı, casusluk ve suç örgütüne üyelik iddialarıyla ilgili 23 Temmuz'da Charleroi Federal Adli Polisi tarafından operasyon düzenlendiğini, şüphelinin evinde ve SHAPE'teki çalışma ofisinde aramalar yapıldığını bildirmişti.

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, SHAPE'in Belçika makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu ve gerekli tüm desteği sağladığını söylemişti.

İddiaların niteliği, incelenen deliller veya soruşturma ve kovuşturma makamlarının yetki alanına giren konular hakkında yorum yapılmayacağının altını çizen O'Donnell, SHAPE'in faaliyetlerinin olaydan olumsuz etkilendiğine dair gösterge bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Stajyeri Casusluktan Tutuklandı - Son Dakika

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