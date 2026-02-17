NATO Steadfast Dart-26 Tatbikatı Baltık Denizi'nde

NATO tarafından Almanya'nın kuzeyinde düzenlenen ve yılın en büyük tatbikatı niteliğindeki Steadfast Dart-26 kapsamında, müttefikler Baltık Denizi'nde faaliyet gösterdi.

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"NATO Müttefik Reaksiyon Kuvvetinin (ARF) Deniz Unsur Komutanlığı, Steadfast Dart-26 tatbikatı kapsamında Baltık Denizi'nde faaliyet gösteriyor." bilgisi verilen açıklamada, faaliyete Türkiye, Fransa, Polonya, Almanya, Hollanda ve İspanya'dan 15 gemi ve 2 bin 600 personelin katıldığı bildirildi."

Açıklamada, ticaret, enerji altyapısı ve güvenlik açısından hayati öneme sahip Baltık Denizi'nde yürütülen bu faaliyetlerin, NATO'nun caydırıcılık ve kolektif savunma duruşunu güçlendirdiği, ortak eğitim ve operasyonlar yoluyla uyum ve birlikte çalışabilirliği artırdığı kaydedildi.