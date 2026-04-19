NATO Temsilcileri MKE\'yi Ziyaret Etti

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, 19 ülkeden NATO temsilcisinin şirketi ziyaret ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "NATO ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde düzenlenen NATO COMMIT Destek Ortaklığı Toplantısı kapsamında 19 ülkeden gelen temsilcileri şirketimizde ağırladık. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) Mühimmat Programı Direktörü Céline Danielli'nin de katıldığı toplantıda şirketimizi daha yakından tanıma fırsatı bulan temsilcilere yüksek teknoloji ve uçtan uça üretim kabiliyetimiz hakkında bilgi verdik" denildi.