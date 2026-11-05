NATO-Ukrayna Konseyi, acil savunma ihtiyaçları için Brüksel'de olağanüstü toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna'nın Rusya'dan kaynaklanan tehditler ve acil savunma ihtiyaçları hakkında müttefikleri bilgilendirmesi için Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde Brüksel'de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Ukrayna'nın NATO Misyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, NATO karargahındaki toplantıya Genel Sekreter Mark Rutte başkanlık etti.

Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonundan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Sergiy Boyev toplantıya bizzat katılırken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Vekili Tuğgeneral Serhii Sobko video konferans yoluyla bağlandı.

İki isim, Rusya'dan kaynaklanan tehditlerin boyutu ve niteliği hakkında müttefiklere güncel bilgi vererek hem acil savunma ihtiyaçlarını hem de gelecek yıl için öncelikleri aktardı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu, 17 Kasım'da İngiltere ve Almanya'nın öncülüğünde Brüksel'deki NATO karargahında toplanacak.

Ramstein Grubu olarak da bilinen Ukrayna Savunma Temas Grubu, Nisan 2022'de ABD'nin girişimiyle kurulan, Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere 50'den fazla ülkeyi bir araya getiren bir platform niteliği taşıyor.

Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi'nde kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ise NATO üyesi ülkeler ile Ukrayna'nın eşit katılımcılar olarak güvenlik konularını ele aldığı ve ortak kararlar alabildiği bir organ olarak faaliyet gösteriyor.