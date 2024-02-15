NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti - Son Dakika
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NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti

NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı Brüksel\'de Gerçekleşti

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de yapıldı. Müttefik ülke bakanları, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçerek Ukrayna'ya desteklerini artırmanın önemine vurgu yaptı. Toplantıya NATO üyesi ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra İsveç Savunma Bakanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi de katıldı. AB, savunma sanayisi üretim kapasitesini geliştirme ve Ukrayna'ya mühimmat sağlama konusunda NATO ile strateji geliştirmeyi planladığını belirtti. NATO-Ukrayna Konseyi, ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi'nde kurulmuştu.

15.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:08
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NATO- Ukrayna Konseyi toplantısı, savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de yapıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan müttefik ülke bakanları, ardından, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti.

Açılışta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ikinci yıl dönümüne yaklaşıldığını anımsatarak, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini artırarak sürdürmesinin önemine işaret etti.

Brüksel'deki toplantıda, NATO üyesi 31 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra davetli ülke İsveç'in Savunma Bakanı Pal Jonson ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer aldı.

Borrell, girişte yaptığı konuşmada, AB'nin savunma sanayisi üretim kapasitesini geliştirmesi ve Ukrayna'ya acil olarak mühimmat sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, NATO ile bu hedef üzerinde çalışmak için bir strateji sunacaklarını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.

Kaynak: AA

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