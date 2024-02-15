NATO- Ukrayna Konseyi toplantısı, savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de yapıldı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan müttefik ülke bakanları, ardından, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti.
Açılışta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ikinci yıl dönümüne yaklaşıldığını anımsatarak, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini artırarak sürdürmesinin önemine işaret etti.
Brüksel'deki toplantıda, NATO üyesi 31 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra davetli ülke İsveç'in Savunma Bakanı Pal Jonson ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer aldı.
Borrell, girişte yaptığı konuşmada, AB'nin savunma sanayisi üretim kapasitesini geliştirmesi ve Ukrayna'ya acil olarak mühimmat sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, NATO ile bu hedef üzerinde çalışmak için bir strateji sunacaklarını bildirdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı.
Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.
NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.
Son Dakika › Güncel › NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti - Son Dakika
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden Hilmi Sarı'nın cenazeleri yanlışlıkla karıştırıldı. Yanlış teşhisin fark edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla mezar açılarak yanlış gömülen cenaze çıkarıldı ve düzeltme yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?