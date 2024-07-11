NATO, Ukrayna'ya askeri destek sağlayacak - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'ya askeri destek sağlayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri destek sağlayacaklarını ve çatışmanın tarafı olmayacaklarını belirtti. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olacağını ve güvenlik güçlerine uzun vadeli desteğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın temel reformları sürdürmesi halinde NATO'ya üyeliğinin geri çevrilemez olduğunu ifade etti.

11.07.2024 01:09
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğe ilişkin, "NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyecek. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olacak." dedi.

Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, müttefiklerin transatlantik savunmayı güçlendirme kararı aldığını ve bu çerçevede endüstriyel üretimin arttırılacağını belirterek, aynı zamanda hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirileceğini bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi'nin yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Ukrayna'ya ilişkin destek paketinin kabul edildiğini belirten Stoltenberg, "Biz bunu savaşı uzatmak için yapmıyoruz. Aksine, savaşın bir an önce bitmesi için yapıyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmek istemiyorsak kararlı olmak zorundayız." diyerek, Ukrayna'nın temel reformları sürdürmesi halinde NATO'ya üyeliğinin "geri çevrilemez" olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın güvenlik güçlerine uzun vadeli desteğin devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, "(Ukrayna'ya askeri destek) NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyecek. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin bu kelimeleri kullanmayı tercih ettiklerini belirterek, "Kelimeler önemli, beklenti ve gündem oluşturur. Ancak faaliyetler belirleyici olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'ya askeri destek sağlayacak - Son Dakika

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