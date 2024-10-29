NATO ve AB'den Ortak Güç Kuruluyor

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu sıfatla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ilk görüşmesinde kurulmasını kararlaştırdıkları üst düzey ortak gücünün ilk toplantısı için çalışmaların gelecek haftalarda ilerletileceğini bildirdi.

Rutte, 1 Ekim'de devraldığı NATO Genel Sekreterliği görevinin ardından ilk kez AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi.

Genel Sekreter görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ikiliyi bir araya getiren, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'da savaşmak üzere konuşlandırılmasına dair gelişmelerin yanı sıra, otoriter güçlerin küresel siyasetteki artan iddialarının da ele alındığını kaydetti.

Rutte, von der Leyen ile mutabık kaldıkları "üst düzey ortak görev gücü"nün ilk toplantısının yapılması için çalışmalara gelecek haftalarda başlanacağını dile getirdi.

Von der Leyen ile "giderek tehlikeli hale gelen bir dünyada" AB-NATO ortaklığının barışı ve refahı korumak için hayati önem taşıdığı konusunda da hemfikir olduklarını vurgulayan Rutte, "Rusya'nın Avrupa topraklarındaki saldırganlığı, kıtadaki barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdittir." ifadesini kullandı.

"Her zamankinden daha hayati"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya hesabından, "Bu bağlamda AB ve NATO arasında yakın ve stratejik bir ortaklık her zamankinden daha hayati." mesajını paylaştı.

AB'nin 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu endişeyle beklediği dönemde NATO ile işbirliğini derinleştirme hamlesi dikkati çekti.

Von der Leyen'in, özellikle savunma ve güvenlikte transatlantik bağı zayıflatacağından kaygı duyulan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın olası bir zaferine karşı "Trump görev gücü" olarak anılan bir hazırlık ekibi kurduğu biliniyor.