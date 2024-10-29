NATO ve AB'den Ortak Güç Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO ve AB'den Ortak Güç Kuruluyor

NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, üst düzey ortak güç kuracak.

29.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu sıfatla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ilk görüşmesinde kurulmasını kararlaştırdıkları üst düzey ortak gücünün ilk toplantısı için çalışmaların gelecek haftalarda ilerletileceğini bildirdi.

Rutte, 1 Ekim'de devraldığı NATO Genel Sekreterliği görevinin ardından ilk kez AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi.

Genel Sekreter görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ikiliyi bir araya getiren, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'da savaşmak üzere konuşlandırılmasına dair gelişmelerin yanı sıra, otoriter güçlerin küresel siyasetteki artan iddialarının da ele alındığını kaydetti.

Rutte, von der Leyen ile mutabık kaldıkları "üst düzey ortak görev gücü"nün ilk toplantısının yapılması için çalışmalara gelecek haftalarda başlanacağını dile getirdi.

Von der Leyen ile "giderek tehlikeli hale gelen bir dünyada" AB-NATO ortaklığının barışı ve refahı korumak için hayati önem taşıdığı konusunda da hemfikir olduklarını vurgulayan Rutte, "Rusya'nın Avrupa topraklarındaki saldırganlığı, kıtadaki barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdittir." ifadesini kullandı.

"Her zamankinden daha hayati"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya hesabından, "Bu bağlamda AB ve NATO arasında yakın ve stratejik bir ortaklık her zamankinden daha hayati." mesajını paylaştı.

AB'nin 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu endişeyle beklediği dönemde NATO ile işbirliğini derinleştirme hamlesi dikkati çekti.

Von der Leyen'in, özellikle savunma ve güvenlikte transatlantik bağı zayıflatacağından kaygı duyulan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın olası bir zaferine karşı "Trump görev gücü" olarak anılan bir hazırlık ekibi kurduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO ve AB'den Ortak Güç Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 23:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: NATO ve AB'den Ortak Güç Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.