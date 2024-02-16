NATO ve AB, Ukrayna\'ya destek için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin önemini vurgulayarak bu hedefle savunmaya daha fazla ortak yatırım ve Avrupa-Atlantik bağlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği mesajlarını verdi.
Stoltenberg ile von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) öncesinde basına ortak açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin önemine dikkati çeken Stoltenberg, AB'nin bu ayın başında kabul ettiği 50 milyar avroluk yardımı memnuniyetle karşıladığını belirterek ABD Kongresi'nden de aynı yolu izlemesini beklediğini ifade etti.
Stoltenberg, Almanya'nın Bavyera bölgesinde Patriot füzeleri üretecek tesis inşasına işaret ederek "Bu, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı şirketlerin ortak güvenliğimiz için birlikte çalışmasının bir örneğidir." dedi.
Hiçbir NATO ülkesine yönelik doğrudan tehdit bulunmadığını, İttifak'ın caydırıcılığıyla ilgili hiçbir yanlış hesaplamaya mahal verilmediğini vurgulayan Stoltenberg, "Daha fazla kuvvetle, daha yüksek hazırlıkla ve artan savunma yatırımlarıyla tüm müttefiklerimizi korumaya hazır olmalıyız." diye konuştu.
Stoltenberg, Almanya'nın yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini tutturmasını beklediği 18 NATO ülkesinden biri olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Almanya'nın Litvanya'da daimi olarak konuşlandıracağı birliklerin NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasına büyük katkı olacağını belirtti.
Savunma alanında daha fazla ortak yatırım
Von der Leyen de konferansta Ukrayna ile güçlü dayanışma mesajı verilmesi gerektiğini vurgulayarak bu kapsamda, ABD ve Kanada ile Avrupa arasındaki müttefiklik bağlarının güçlendirilmesi ihtiyacına işaret etti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin savunma alanında daha fazla ortak yatırım yapması gerektiğinin de altını çizdi.
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