NATO Zirvesi Diyalogları Başladı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Diyalogları Başladı

NATO Zirvesi Diyalogları Başladı
06.07.2026 22:44
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi önemli bir diyalog etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında açılış resepsiyonu verildi.

Ankara'da bir restoranda düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi ve ATA Türkiye Başkanı Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, ATA Türkiye Genel Sekreteri Emin Abbas Gürbüz ve Atlantik Anlaşması Birliği (ATA) Başkanı Theodossios Georgiou konuştu.

Ceylan, 7 Temmuz'da, ATA Türkiye ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek "NATO Zirvesi Diyalogları" kapsamında yürütülecek panellere ve yuvarlak masa toplantılarına değindi.

Bu toplantıların önemini vurgulayan Ceylan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Ceylan, küresel zorlukların halen devam ettiğini belirterek, "Bu kez de önümüzde aşmamız gereken içsel bir sorun var. Umuyoruz ki bunu, yarın ve ertesi gün yapılacak müzakereler sonucunda aşacağız." dedi.

NATO'nun toplum tarafından anlaşılmasının önemi

ATA Başkanı Georgiou, Atlantik Anlaşması Birliği'nin vatandaşların "dikkatini çekmeye çalıştığını" belirterek, "Demokratik toplumlarda hükümetlerin NATO gibi bir örgütü meşrulaştırmasının başka bir yolu yok. Eğer insanlar ne yapmak istediğimizi anlamazlarsa, neden savunma veya diğer şeyler için para ödediklerini anlamazlarsa bu durum ülkeler birliğinin, hükümetin veya uluslararası birliğin yararına olmaz." diye konuştu.

Güvenlik konularıyla ilgili gençlerin bilgilendirilmesinin ve vatandaşların uluslararası güvenliğiyle ilgilenmenin önemine değinen Georgiou, bu yüzden Ankara'daki NATO zirvesinin önemli olduğunu belirtti.

Georgiou, NATO'da büyük bir dönüşüm beklediğini anlatarak, bunun ancak ülkelerin işbirliği yapmaları gerektiğinin farkına varmaları ve birbirine güvenen doğru liderlerin öncülüğünde mümkün olabileceğini vurguladı.

Gürbüz de dünyanın enflasyon ve artan gerilimlerle karşı karşıya olduğunu savunarak, "Dünyanın dört bir yanında çatışmalar yeniden alevleniyor. Günümüzde 20. yüzyılın başlarını, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki gibi hissediyoruz. Ama şükürler olsun ki Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki gibi değiliz. NATO ile özgür bir dünyaya sahibiz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun tüm farklılıklara rağmen birlik ve refah içinde durduğuna dikkati çeken Gürbüz, ittifakın, üyelerini her türlü çatışmadan koruyacağını ifade etti.

7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nin tarihi önemi

Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ceylan, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni son yılların en önemli ve tarihi zirvelerinden biri olarak değerlendirdi.

Ceylan, NATO'nun çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ukrayna'da halen savaş devam ediyor, Orta Doğu'da ABD-İsrail ikilisinin İran'a karşı açtığı savaş sonrasında yeni dengeler ortaya çıkacağı anlaşılıyor, dolayısıyla ittifaka hem doğudan hem güneyden gelen ciddi riskler var." dedi.

Bu durumun en başta Avrupa güvenliğini yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Ceylan, ATA Türkiye olarak çeşitli NATO ülkelerinin Atlantik konseylerini ve derneklerini bir araya getirdiklerini belirtti.

Ceylan, bunun amacının bu zirveye bakışlarını ve ülkelerinin perspektiflerini kendileriyle paylaşması olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Diyalogları Başladı - Son Dakika

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