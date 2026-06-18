NATO Zirvesi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Hazırlıkları Başladı

18.06.2026 17:18
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Fransa Ordular Bakanı Vautrin, Türkiye ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü.

(ANKARA) - Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Brüksel'deki görüşmesinde, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bu zirve, Avrupalıların İttifak bünyesinde kendi güvenlikleri için artan taahhüdünü somutlaştırma fırsatı olacaktır" dedi.

Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bugün Türkiye'den mevkidaşım, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldim. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu zirve, Avrupalıların İttifak bünyesinde kendi güvenlikleri için artan taahhüdünü somutlaştırma fırsatı olacaktır."

Savunma konularında, özellikle sanayi alanında ikili diyaloğumuzu güçlendirme yollarını da ele aldık. Son olarak, Ukrayna'ya destek amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'ndaki ortak angajmanımız, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin başlıca meseleleri görüştük."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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