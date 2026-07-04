NATO Zirvesi'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Birlik Vurgusu

04.07.2026 11:34
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NATO temsilcileri, Ankara Zirvesi'nde birlik ve beraberlik mesajı verdi, güvenlik konularını ele alacak.

NATO üyesi ülkelerinin Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek "2026 NATO Ankara Zirvesi"ne ilişkin "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, Ankara Zirvesi'nin ortak güvenlik açısından kritik bir zamanda düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

İtalya'ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin İttifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla konuşlandırılmasına değinen Manzo, dost ve müttefik Türkiye'nin güvenliğine aktif olarak katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin İttifaka katkısı kesinlikle çok önemli"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, 2025'te NATO Ankara Zirvesi'nin Lahey'de düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl da zirvenin Ankara'da düzenleneceğini söyledi.

Wijnands, Lahey'deki zirvenin, müttefiklerin finansal yükümlülüklerini artırmaya ve müşterek savunma için daha fazla bütçe ayırmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, bu bütçeyi nasıl ve hangi alanda kullanacağımız üzerine olacak." dedi.

Güvenliğin hiçbir zaman kendiliğinden sağlanmadığına dikkati çeken Wijnands, "Türkiye, bunu bulunduğu değişken bölgede çok iyi biliyor. NATO'daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayisine sahip Türkiye'nin İttifaka katkısı kesinlikle çok önemli." diye konuştu.

Wijnands, en güçlü varlıklarının birlik olduğuna işaret ederek, bundan dolayı Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmaya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e desteğe ve terörle ortak mücadeleye yönelik sarsılmaz bir kararlılık sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.

Wijnands, sözlerini "Birlik olarak kalabildiğimizde, dünyadaki en güçlü ittifakız." ifadesiyle tamamladı.

"NATO'nun sarsılmaz iradesi"

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang, zirvenin Ankara için önemli olduğu kadar İttifakın bütünü bakımından da fevkalade önem arz eden "müstesna" bir toplantı olduğunun altını çizdi.

Bu vesileyle üstün gayretleri, misafirperverlikleri, samimi işbirlikleri ve emsal teşkil eden koordinasyon, kabiliyetleri hasebiyle Türk ev sahiplerine şükranlarını sunan Lang, "Ankara'dan yükselecek birlik ve beraberlik mesajının, NATO'nun sarsılmaz iradesini ve değişen güvenlik şartları karşısında müşterek hareket etme azim ve kararlılığını bir kez daha teyit edeceğine olan inancım tam." şeklinde konuştu.

Lang, zirvenin bütün İttifak için hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, şunları söyledi:

"Uluslararası düzene yönelik belirsizliklerin, benzeri görülmemiş tehdit ve sınamaların arttığı bir dönemde, bu zirve; müttefikler arasındaki birliğimizi açıkça yeniden teyit etmek, kararlılık ve dayanışmamızı göstermek, ayrıca temel ilke ve değerlerimize olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymak için son derece kıymetli ve önemli bir fırsat sunuyor. Birlikte daha güçlüyüz."

"Önemli olan, bir arada durmamızdır ve NATO'nun birliği hayati önem taşımaktadır"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Hasans, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nin, verilen taahhütlerin somut şekilde yerine getirildiğini gösterme fırsatı olduğuna işaret ederek, şimdiden bazı ilerlemeler gördüklerini anlattı.

Ülkesinin 2027'den itibaren gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 5'ini savunmaya ayırmayı yasal olarak taahhüt eden ilk müttefik olduğunu hatırlatan Hasans, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Zirve, NATO'nun güvenliğini, birliğini, kolektif savunmasını, 5. Madde'nin güçlendirilmesini ve transatlantik bağları yeniden teyit etmelidir. Müttefikler, terörün yanı sıra Rusya'nın transatlantik bölgeye yönelik en büyük tehdit olmaya devam etmesi nedeniyle savunma harcamalarını artırmaktadır. Avrupa ve Kanada'nın halihazırda daha fazlasını yapmaktadır."

Hasans, savunma sanayisini güçlendirmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'ya verilen destek, hayati önem taşıyor; zira Ukrayna'nın güvenliği, tüm transatlantik alanın güvenliğine doğrudan katkıda bulunuyor." dedi.

Desteğin öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğine işaret eden Hasans, "Letonya, birkaç yıldır GSYİH'sinin yüzde 0,25'ini Ukrayna'ya ayırmaktadır ve bunu sürdüreceğiz. Önemli olan bir arada durmamızdır ve NATO'nun birliği hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika

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