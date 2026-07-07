NATO Zirvesi'nde Güvenlik Müzakereleri - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Güvenlik Müzakereleri

07.07.2026 23:25
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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Zirvesi'nde güvenlik meselelerini ele alan toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan'ın katıldığı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı.

NATO Ankara Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan ve iki gün sürecek Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetliler katılıyor.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler ilk olarak, şimdiye kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi. Yarın da oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor. Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının en yoğun katılım gösterdiği NATO zirvesi olarak da öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Güvenlik Müzakereleri - Son Dakika

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