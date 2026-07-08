NATO Zirvesi'nde Medya Memnuniyeti - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Medya Memnuniyeti

08.07.2026 23:32
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Yabancı basın mensupları, NATO Zirvesi'nin organizasyonunu ve yemeklerini beğendiklerini ifade etti.

Yabancı basın mensupları, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın dört bir köşesinden NATO Ankara Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensupları, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde organizasyon ve sunulan hizmetlere ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Polonya Kamu Yayın Kuruluşu Telewizja Polska muhabiri Artur Piotr Kieruzal, "Büyük politikacıların arka planında çalışan biri olarak söylemeliyim ki tüm organizasyon gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede sunulan yemeklerin çok lezzetli olduğunu belirten Kieruzal, "Bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Umarım bir gün NATO zirvesi bu güzel şehre geri döner." dedi.

İtalyan haber ajansı Il Sole 24 Ore'den muhabir Antonio Pollio Salimbeni de yemeklerin "mükemmel" olduğunu belirtti.

Salimbeni, basın mensuplarına sağlanan ulaşım ve hareket kolaylığı başta olmak üzere organizasyonun her yönüyle mükemmel olduğunu kaydetti.

Belçika'nın Fransızca çıkarılan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'ın muhabiri Philippe Charles Regnier, zirveyi yurt dışından gelen birçok gazetecinin takip ettiğini söyledi.

Regnier, basın mensuplarına ikram edilen yemeklere işaret ederek, "Yemekler güzeldi ve bol miktardaydı özellikle de tatlılar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Medya Memnuniyeti - Son Dakika

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