NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Uzay Rolü - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Uzay Rolü

09.07.2026 10:55
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NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye, İMECE takımı ile uzay gözetleme kapasitesini artırıyor.

6 Nisan 1920

1 - NATO ANKARA ZİRVESİ - İMECE takımı NATO'nun uzaydaki yeni gözü olacak

NATO Ankara Zirvesi'nde "Uzay ve Gözetleme" başlığında duyurulan 4 milyar 12 milyon dolarlık paket, Türkiye'nin İMECE tecrübesini takım uydu, alçak yörünge haberleşme ve erken ihbar kabiliyetleriyle İttifak ölçeğine taşıyacak

TÜBİTAK UZAY'ın geliştireceği İMECE-2 ve İMECE-3 ile ASELSAN'ın LEO uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamındaki radar sistemleri, Türkiye'yi NATO'nun uzaydan sahaya uzanan teknoloji mimarisinde üretici aktörlerden biri yapacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Uzmanlara göre NATO zirvesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini teyit etti

Atlantik Konseyi'nin (Atlantic Council) Londra merkezli kıdemli savunma uzmanı Elisabeth Braw:

"Türkiye askeri açıdan giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladı. Ancak bence daha da önemlisi, savunma sanayi üreticisi bir ülke olarak öne çıkıyor"

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Wilfried Martens Avrupa Çalışmaları Merkezinin Transatlantik İlişkiler Analisti Ionela Ciolan:

"Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, hızla büyüyen ve giderek daha sofistike hale gelen bir savunma sanayisine sahip ve Avrupa, Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya'nın kesişim noktasında benzersiz bir coğrafi konuma sahip"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

3- Venezuela'da 3 gün enkaz altında kalan ve bacağını kaybeden genç kız yaşadıklarını anlattı:

"Masanın altına girdiğimizde, beton parçalarının düştüğünü gördük. Ağabeyimin üzerine çok sayıda beton parça düştü. İkinci deprem, her şeyi üzerimize yıktı. Annem beni kucakladı ve cenin pozisyona geçti. Beni korudu ve hayatımı kurtardı"

"Üç gün enkaz altında kaldım. Beni 26 Haziran'da, sabah saat 8 civarında çıkardılar. Zorlu üç gündü. Yiyeceğim ve suyum yoktu ve üzerimde hayatını kaybeden annem vardı"

(Muhammed Emin Canik/Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sıfır Atık Vakfı, küresel işbirlikleriyle Türkiye'nin öncü rolünü pekiştiriyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş:

"Türkiye'yi, başta İstanbul'u Sıfır Atık'ın global merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu bağlamda iyi bir yol haritamız var. Bu yol haritasının bir takipçisi olarak dünyada farklı uluslararası kurumlarla bir araya geliyoruz"

"İnşallah önümüzdeki yıl Sıfır Atık Forumu'nu yine Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu yıl 500'den fazla partnerle beraber organize etmiştik. Önümüzdeki yıl hem partner sayısını arttırarak hem de katılımcı profilini daha da çeşitlendirerek yeni bir formatta vatandaşlarımızla beraber olacağız"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Savunma Uzmanı Spatafora, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi:

"Türk savunma sanayisinin zirve boyunca güçlü biçimde öne çıkması nedeniyle Türkiye'nin NATO içindeki rolünün de güçlenmiş olabileceğini düşünüyorum"

"Savunma Sanayii Forumu geçen yılki zirvede de düzenlenmişti ancak bu yıl çok daha fazla öne çıktı ve yaklaşık 50 milyar dolarlık savunma anlaşmaları açıklandı"

(Selen Valente/Brüksel)

6- GRAFİKLİ - BES havuzundaki birikim yılın ilk yarısında 2,4 trilyon lirayı aştı

BES ve OKS'nin devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 30 Haziran itibarıyla 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya, toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 52 bin 474'e ulaştı

İki sistemdeki fon büyüklüğü yılbaşından bu yana 238 milyar 317 milyon lira, katılımcı sayısı ise 116 bin 979 arttı

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

7- Türkiye'nin Afrika ihracatında ilk yarıda lider Fas olurken en güçlü artış Mısır'da

Türkiye'nin Afrika bölgesine ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 11 milyar dolar oldu

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Osman Aksoy:

"Afrika ile kurduğumuz münasebetlerin merkezinde karşılıklı itimat, hürmet ve samimiyet bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye, Afrika'da yalnızca ekonomik bir ortak değil, aynı zamanda güvenilir bir dost ve uzun vadeli bir yol arkadaşı olarak görülmekte"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- 42 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu, şimdi bağımlılara destek oluyor

Uyuşturucu bağımlılığından 42 yıl sonra yolunun kesiştiği dernek sayesinde kurtulan Muharrem Özkaya, yeni bir hayata başlayarak kendisi gibi madde bağımlısı olan kişilere yardım ediyor

58 yaşındaki Özkaya:

"Vücuttan zehir çekildikten sonra insanın algıları yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Programa tabi oluyorsunuz. Programın içerisine girdikçe bu sefer anlıyorsunuz ki burada gerçekten bir umut var, burada bir kurtuluş var. Dolayısıyla hayata tutunuyorsunuz"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk şeker ve çikolataları 198 ülkede "ağızları tatlandırıyor"

Dini bayramlarda ve kutlamalarda ikram edilen ve hediye olarak sunulan şekerlemelerin ihracatı, 2025'te 4,5 milyar doları aşarak rekor kırdı

Sektör geçen yıl en fazla ihracatı 719,2 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi, bu ülkeyi 515,1 milyon dolarla ABD ve 271,2 milyon dolarla Almanya izledi

(Mert Davut/Ankara)

10- Lise öğrencileri geliştirdikleri teknolojileri kutup koşullarında test etti

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy:

"Arktik'te kendi geliştirdiğim hava kalitesi ölçme cihazlarını test ediyorum"

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Asrın Sarı:

"Elektromanyetik kirliliği ve sudaki ağır metal kirliliğini önlemeye yönelik geliştirdiğimiz yeni nesil nanofiber tabanlı kompozit malzemelerin Arktik çevre koşulları altındaki performansını başarıyla test ettik"

(Muhammed Enes Yıldırım-Uğur Aslanhan/Tromso) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Uzay Rolü - Son Dakika

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