NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar

23.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eylem yasağı sonrası 209 kişi gözaltına alındı, Yıldız Tar da aralarında.

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Yıldız Tar'ın, yarın Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasında hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını kapsayan eylem yasağı kararı almıştı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:15:42. #.0.5#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.