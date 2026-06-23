NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Yıldız Tar'ın, yarın Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasında hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını kapsayan eylem yasağı kararı almıştı.