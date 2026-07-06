NATO Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik değerlendirmesi - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik değerlendirmesi

NATO Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Çiftçi\'den güvenlik değerlendirmesi
06.07.2026 17:32
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Ankara'da yarın başlayacak 36. NATO Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Bakan Çiftçi, zirvenin Türkiye'nin uluslararası başarısı olduğunu vurgulayarak, emniyet ve jandarma başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli şekilde güvenlik sağlanacağını açıkladı.

ANKARA'da yarın başlayacak 36'ncı NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'da yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması, tarihi bir başarıdır. Bu başarı; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye'nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir. Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız. Rabb'im gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik değerlendirmesi - Son Dakika

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