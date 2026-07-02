NATO Zirvesi Öncesi Panel: Zagreb'de Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Panel: Zagreb'de Güvenlik Değerlendirmesi

NATO Zirvesi Öncesi Panel: Zagreb\'de Güvenlik Değerlendirmesi
02.07.2026 23:27
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Hırvatistan'da düzenlenen panelde, NATO Zirvesi ve güvenlik gündemi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Yük Paylaşımı ve İttifak Bütünlüğü: Ankara NATO Zirvesinden Neler Beklenmeli?" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, NATO'ya üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlara devam edildi.

Madrid, Paris, Londra, Varşova, Washington, Roma, Berlin, Brüksel, Helsinki, Lahey, Sofya ve Vilnius'ta ilgili ülkelerin düşünce kuruluşları ve kurumlarla koordinasyon içinde düzenlenen program serisinin 13. ve son etkinliği, Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Institute for Development and International Relations- IRMO) işbirliğiyle Zagreb'de gerçekleştirildi.

Açış konuşmasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın gerçekleştirdiği programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran video mesaj gönderdi.

"Yük Paylaşımı ve İttifak Bütünlüğü: Ankara NATO Zirvesinden Neler Beklenmeli?" başlıklı panel programının moderatörlüğünü Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Uzman Danışman Krsevan Antun Dujmovic üstlendi.

Panele, Zagreb Savunma ve Güvenlik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatlarının Sivil Denetimi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Gordan Akrap, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırma Danışmanı Dr. Sandro Knezovic ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Penn State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Bölgesel güvenlik gelişmeleri değerlendirildi

Zagreb'deki büyükelçilerin yanı sıra diplomatik ve askeri temsilciler, akademisyenler ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği panelde, Ankara Zirvesi öncesi NATO'nun güncel güvenlik gündemi ve değişen uluslararası sistemde oluşan yeni tehditlere yönelik ortak güvenlik adımları ve Ankara'da gerçekleşecek toplantıya dair beklentiler ele alındı.

İttifak içi yük paylaşımı ile daha güçlü ve çok yönlü bütüncül bir ittifak ihtiyacına vurgu yapılan panelde, Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka etkileri ve bölgesel güvenlik gelişmeleri değerlendirildi.

Panel programının ardından Büyükelçi Altuntaş'ın katılımıyla büyükelçilik binasındaki Yunus Emre Enstitüsü Salonu'nda basın mensuplarının yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, basın mensuplarının Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye'nin ittifak içindeki rolü ve güncel uluslararası meseleler ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair sorularına da yanıt verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Panel: Zagreb'de Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika

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