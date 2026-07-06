NATO Zirvesi Öncesi Türkiye Tanıtımı

NATO, yarın başlayacak Ankara Zirvesi öncesinde yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayisi ve başkent Ankara'nın tarihi ile kültürel mirasını ön plana çıkardı

NATO tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan videolu paylaşımda, "Ankara'ya hoş geldiniz. Bu hafta, Türkiye'nin başkentinde 32 NATO liderinin toplanması planlanırken, 2026 NATO Zirvesi'nin ev sahibini tanıyın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin Akdeniz ile Karadeniz arasındaki boğazlar üzerinden deniz ulaşımını kontrol eden stratejik konumuyla küresel güvenlik, ticaret ve bağlantısallık açısından benzersiz bir öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Pek çok kadim Anadolu uygarlığına ev sahipliği yapmış Ankara'nın bugün de etkileyici müzeler, saygın üniversiteler ve Anıtkabir'e ev sahipliği yaptığına dikkati çekilen paylaşımda, Atatürk'ün merkezi ve stratejik konumu dolayısıyla Ankara'yı başkent olarak seçtiği bilgisi de paylaşıldı.

Savunma sanayisi vurgusu

Başkentin sokak lezzetlerinden "Ankara simidi"nin de tanıtıldığı videoda, "Ancak Ankara, simidi ve köklü tarihiyle sınırlı değildir. Kent, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerine ev sahipliği yapmakta ve askeri mühendislik ile ileri teknoloji alanlarında önemli bir merkez konumunda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin 1952'de NATO'ya katıldığı, o tarihten bu yana İttifak içinde aktif rol üstlendiği, NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunmasına önemli katkılar sağladığı vurgulanan paylaşımda, bu yılki NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılacağına işaret edildi.

Videoda, Ankara Kalesi, Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Boğazı ve savunma sanayisinden görüntülere yer verildi.