NATO Zirvesi Öncesi Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Öncesi Tutuklamalar

25.06.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Zirvesi nedeniyle gözaltına alınan 225 kişiden 103'ü tutuklandı, 26'sına ev hapsi verildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan aralarında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra'nın da bulunduğu toplam 103 kişi tutuklandı, 26 kişiye de ev hapsi getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin ise yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran ve 24 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 225 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından 135 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 135 kişiden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 129'u ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 103 kişi tutuklanırken 26 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklananların arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyor. Öte yandan tutuklananların arasında IŞİD ve DHKP-C üyeleri de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin kolluktaki işlemleri sürerken yarın adliyeye getirilmeleri bekleniyor.

ÇHD'Lİ AVUKATLAR: ARKADAŞLARIMIZI O ZİNDANLARDAN ALACAĞIZ

Kararların açıklanmasının ardından ÇHD'li avukatlar, adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan ÇHD Genel Başkanı avukat Murat Yılmaz, "Semra ile Kürşat başı dik, slogan atarak hapishaneye gittiler. Çünkü utanacak hiçbir şey yapmadılar, muhalif olmanın bedelini yaşıyorlar. Kadın haklarını, çevreyi, işçilerin, öğrencilerin haklarını savunuyorlardı. Ankara Valiliği'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın NATO'ya yönelik bu operasyonları yaptığını çok iyi biliyoruz. NATO ağızlarından gelmiyordu ama fezlekelerin, dosyaların sağında solunda NATO çıkıyordu.

NATO için Ankara'yı kapatıyorlar, yaşamı insanlara zindan ediyorlar. Bugün onlarca kişi tutuklandı. Delil ne derseniz, delil yok. Bu aynı zamanda mesleğimize, savunmaya yönelik saldırı. Arkadaşlarımızı o zindanlardan alacağız. Bu durumun devam edip etmemesi bizi ilgilendirmiyor. Ancak biz her zaman başımız dik olarak hapse gideceğiz. Savunma susmadı susmayacak. Çağdaş Hukukçular Derneği susmadı, susmayacak. Bugün burada, dostlarımız, yoldaşlarımız, kurumlarımızla müvekkillerimizi savunduk. Biz bildiğimiz işi yaptık, onlar da bildikleri işi yapıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ev hapsi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Çevre, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Eskişehir’de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 22:09:24. #.0.4#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Öncesi Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.