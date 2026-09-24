NATO Zirvesi öncesi tutuklanan trans kadın yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi tutuklanan trans kadın yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

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NATO Zirvesi öncesi tutuklanan trans kadın yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı
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NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan trans kadın, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanmıştı; ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla serbest bırakıldı. Duruşmaya kadın ve LGBTİ örgütü katıldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan trans kadın Duru, ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza atma adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca NATO Zirvesi öncesi kentte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan trans kadın Duru'nun ilk duruşması görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya pek çok kadın ve LGBTİ örgütü katıldı. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada katıldığı basın açıklamaları sorulan Duru, "Demokratik haklarımı kullanarak bu eylemlere katıldım. Kimse beni katılmaya zorlamadı. Sosyal medyadan duydum bu eylemleri. Herhangi bir terör örgütü ile alakam yoktur. Ben muhalif yayınları okuyorum. Yeni Demokrat Gençlik dergisi de okuduğum dergilerdendir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Zeki Avci da savunmasında, "NATO'nun Ankara'ya gelmesi üzerine önleyici olarak gözaltına alındı. Bu benim yorumum değil müzekkerede bu şekilde yazıyordu. Ancak örgüt üyeliğine dair süreklilik, hiyerarşi gibi temel şeyler tartışılmamış. Biz bu yargılamayı bile yapmamalıydık. Benim müvekkilim nasıl o örgütle bir üyelik ve somut bir bağ kuruluyor anlamıyorum. Ortada somut bir delil yok. Ortada yasal bir dergi var. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından savcılık eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, trans kadın Duru'nun yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE 35 AYRI EYLEM TESPİTİ

İddianamede, Duru'nun Yeni Demokrat Gençlik (YDG) içerisinde katıldığı veya gerçekleştirdiği belirtilen 35 ayrı eylem sıralandı. İddianamede ayrıca Duru'nun 6 Mayıs'ta Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen etkinliğe YDG imzalı pankartla katıldığı, 13 Mayıs'ta Soma maden faciasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen eylemde YDG flaması taşıdığı ve 18 Mayıs'ta İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen eyleme katıldığı belirtildi. İddianamede, ayrıca sanığın "terör örgütü içerisinde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürüttüğü, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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