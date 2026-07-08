NATO Zirvesi Protestosunda Gözaltılar Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi'nin protesto edildiği eylemde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne karşı eylemler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara Kurtuluş Parkı ile Dikmen Caddesi'nde düzenlenen NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Avukatların sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

Öte yandan, NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi'nden 6 avukat ile Türkiye Komünist Partisi'nden 3 avukatın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.