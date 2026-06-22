NATO Zirvesine Özel Sağlık Düzenlemesi

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da poliklinik randevu sayılarının azaltılıp muayene sürelerinin 20 dakikaya çıkarılmasına ilişkin "Bugün tanık olduğumuz düzenleme, nitelikli sağlık hizmeti için gerekli koşulların sağlanmasının mümkün olduğunu ancak bu düzenlemelerin toplumun daha iyi sağlık hizmeti alması veya sağlık emekçilerinin insani koşullarda çalışması için değil, farklı siyasi kaygılar için hayata geçirildiğini göstermektedir" denildi.

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'daki sağlık kurumlarında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Komisyon, NATO Zirvesi nedeniyle yapılan düzenlemelerin, poliklinik randevu sayılarının azaltılması ve muayene sürelerinin uzatılmasının, nitelikli sağlık hizmeti için gerekli koşulların sağlanmasının mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

Komisyonun açıklaması şöyle:

"Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle kamu hizmetlerinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda sağlık kurumlarında poliklinik randevu sayılarının azaltıldığı, muayene sürelerinin uzatıldığı görülmektedir. Bir süredir 3 dakikada bir muayene uygulaması yapılan Şehir Hastaneleri'nde 6-8 Temmuz tarihleri için MHRS sayılarının 43'ten 21'e düşürüldüğü, randevu sürelerinin 20 dakikaya çıkarıldığı bilinmektedir."

Bu uygulama önemli bir gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. NATO zirvesi günlerinde polikliniklerde muayene sürelerinin 20 dakikaya çıkarılması, sağlık hizmetinin bu şekilde planlanması halinde hasta yoğunluğunun azaltılabildiğini göstermektedir.

"HEKİMLER YILDA 1 MİLYAR MUAYENE YÜKÜ ALTINDA EZİLMEKTEDİR"

Ülkemizde hekimler yılda 1 milyar muayene yükü altında ezilmektedir. Kamu sağlık kurumlarında hekimler, birkaç dakikaya sıkıştırılmış muayene süreleriyle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu durum hem yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti almasını hem de sağlık çalışanlarının insani koşullarda çalışmasını engellemektedir.

Yıllardır hekimler, bilim insanları ve sağlık emek/meslek örgütleri tarafından nitelikli sağlık hizmeti için hastaya yeterli süre ayrılması gerektiği, 5 dakikada hasta bakılamayacağı, bu yoğunluğun tükenmişliğe yol açacağı ve sağlıkta şiddeti artırabileceği yönünde uyarılar yapılmaktadır. AKP hükümetleri ve Sağlık Bakanlığı bu uyarıları dikkate almak yerine özelleştirilen sağlık sisteminde kar hırsıyla sağlık talebini kışkırtmaya devam etmektedir.

Bugün tanık olduğumuz düzenleme, nitelikli sağlık hizmeti için gerekli koşulların sağlanmasının mümkün olduğunu ancak bu düzenlemelerin toplumun daha iyi sağlık hizmeti alması veya sağlık emekçilerinin insani koşullarda çalışması için değil, farklı siyasi kaygılar için hayata geçirildiğini göstermektedir.

Ankara Tabip Odası olarak bir kez daha vurguluyoruz: Hastalara yeterli süre ayrılması, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmetinin temel koşuludur. Bu koşul, birçok ülkede darbelerin hamisi ve mimarı konumundaki NATO'nun ülkemizin bağımsızlığının pazarlandığı bir toplantı için değil; toplumun tamamı için, yılın her günü sağlanmalıdır."