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Navigasyon hatası sonucu tır sürücüsü karlı yollarda mahsur kaldı - Son Dakika
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Navigasyon hatası sonucu tır sürücüsü karlı yollarda mahsur kaldı

İstanbul'dan Erzurum'a giden bir tır, navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirmesi sonucu köy yoluna saparak mahsur kaldı. Kar yağışının etkisiyle kayan tır, yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, ilçeye gitmek isteyen öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye ekipleri ve iş makineleriyle tır kurtarıldı.

Navigasyon hatası sonucu tır sürücüsü karlı yollarda mahsur kaldı
05.01.2024 - 22:52,
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Navigasyon ana yoldan köy yoluna çevirince olanlar oldu

-Tır sürücüsü karlı yollarda mahsur kaldı

ERZURUM - İstanbul'dan, Erzurum istikametine doğru giden tır navigasyon mağduru oldu.

Son zamanlarda sürekli hatalı adres ve yol tarifleriyle sıkça gündeme gelen navigasyon uygulamaları bu sabah Erzurum'da bir sürücüyü daha mağdur etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Erzurum'un Çat ilçesine gitmek için yola çıkan 32 FJ 896 plakalı tır Aşkale girişinde navigasyon uygulamasına Çat yazdı. Uygulama sürücüyü normal anayoldan çıkararak köy yoluna soktu.

TIR sürücü Yeniköy istikametinde her şeyden habersiz giderken sabaha karşı yağan karında etkisiyle yoldan kaydı. Kendi uğraşları ile çıkmaya çalışsa da köylere gidiş ve dönüş yolunu da tamamı ile kapattı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, ilçeye gelmek isteyen ve köylerdeki okullara gitmek isteyen öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye ekipleri ve iş makinalarının yardımıyla yoldan çıkan TIR kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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