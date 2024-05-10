Nazilli'de 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Nazilli\'de 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılığıyla ilgili olarak yapılan aramalarda 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kilogram sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve işlem yapıldı.

10.05.2024 08:55  Güncelleme: 08:56
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında ekipler, Y.A, H.Ş, Z.Ş. ve A.B'nin ikametleri ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kilogram sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün, 1 sigara sarma makinesi ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Y.A'nın 2 dosyadan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 4 dosyadan ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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